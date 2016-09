Wedemeyer-Schwestern führen Skiff-Flotte im 49erFX an 01. April 2014 - Den ersten Tag des ISAF Sailing World Cup (31. März bis 05. April 2014) vor Palma de Mallorca beendeten die Seglerinnen und Segler der Nationalmannschaft mit durchwachsenen Ergebnissen. Optimal verliefen die ersten Rennen für Ann-Kristin und Pia Sophie Wedemeyer, die bei den 49erFX auf dem ersten Platz liegen.



Der Wind ließ – wie vor Palma üblich – auf sich warten, sodass der erste europäische World Cup mit Verspätung starten konnte. Insgesamt messen sich vor Mallorca 1,130 Seglerinnen und Segler aus 55 Nationen. Bei leichten Winden brachten die zehn olympischen und eine paralympische Klasse zwei bis drei Rennen ins Ziel. Für eine kleine Überraschung direkt zum Auftakt sorgten die Schwestern Ann-Kristin und Pia Sophie Wedemeyer, die sich im 49erFX nach drei Rennen an der Spitze des Teilnehmerfeldes mit 49 Teams wiederfinden. Erst im vergangenen Jahr sind die beiden in das olympische Frauen-Skiff umgestiegen. Die Segel-Nationalmannschaft kann zudem vier weitere Platzierungen unter den besten Zehn für sich verbuchen: Lasersegler Philipp Buhl ist Siebter, Jan-Jasper Wagner und Dustin Baldewein liegen im 470er auf Rang acht, Victoria Jurczok und Anika Lorenz sind im 49erFX Achte und Surfer Toni Wilhelm belegt Rang zehn. Alle Ergebnisse des Audi Sailing Team Germany: 1. Ann-Kristin Wedemeyer / Pia Sophie Wedemeyer, 49erFX 7. Philipp Buhl, Laser Standard 8. Jan-Jasper Wagner / Dustin Baldewein, 470er 9. Victoria Jurczok / Anika Lorenz, 49erFX 10. Toni Wilhelm, RS:X Surfboard 14. Moana Delle, RS:X Surfboard 16. Erik Heil / Thomas Plößel, 49er 17. Ferdinand Gerz / Oliver Szymanski, 470er 18. Tina Lutz / Susann Beucke, 49erFX 19. Svenja Weger, Laser Radial 25. Nadine Böhm / Ann-Christin Goliaß, 470er 27. Jule Görge / Lotta Görge, 49erFX 34. Jan Hauke Erichsen / Max Lutz, 49er 38. Justus Schmidt / Max Boehme, 49er 40. Annina Wagner / Elisabeth Panuschka, 470er 41. Annika Bochmann / Karoline Göltzer, 470er 44. Leonie Meyer / Elena Stoffers, 49erFX 45. Phillip Kasüske, Finn 50. Constanze Stolz, Laser Radial 68. Malte Winkel / Matti Cipra, 470er 78. Pauline Liebig, Laser Radial 118. Tobias Schadewaldt, Laser Standard