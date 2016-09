Surfer und 49erFX-Frauen erwischen guten Tag 02. April 2014 - Am zweiten Tag des ISAF Sailing World Cup vor Palma de Mallorca (31. März bis 05. April 2014) mussten die Seglerinnen und Segler des Audi Sailing Team Germany wieder lange auf Wind warten. Einen guten Tag erwischten die Surfer Moana Delle und Toni Wilhelm, aber auch im 470er und bei den Skiffs wurde Boden gut gemacht. Für das beste Tagesergebnis – wie gestern im 49erFX – sorgen Victoria Jurczok und Anika Lorenz auf dem dritten Platz.



Für die Olympiasurfer von 2012 läuft es auch vor Mallorca wieder rund: Toni Wilhelm machte mit zwei Top-Ergebnissen fünf Plätze gut und liegt nach insgesamt fünf Rennen auf dem fünften Rang. Seine ASTG-Kollegin Moana Delle siegte in einem der zwei Tagesrennen und verbesserte sich auf den siebten Platz. Ebenfalls mit einem Rennsieg kamen Victoria Jurczok und Anika Lorenz zurück in den Hafen und schoben sich auf den Bronzerang vor. Die Führenden von gestern, Ann-Kristin und Pia Sophie Wedemeyer, sind nach dem zweiten Tag Siebte. Nach dem eher durchwachsenen ersten Tag für die 470er Frauen und Männer machten zwei deutsche Teams im Gesamtklassement einen gewaltigen Sprung nach vorne: Nadine Böhm und Ann-Christin Goliaß gewannen ihr erstes Tagesrennen und belegen nach vier Rennen den zehnten Platz. Ebenso nach oben Richtung Top Ten ging es für Ferdinand Gerz und Oliver Szymanski, die jetzt 13. sind. Alle Ergebnisse des Audi Sailing Team Germany (vorläufig): 3. Victoria Jurczok / Anika Lorenz, 49erFX 5. Toni Wilhelm, RS:X Surfboard 7. Ann-Kristin Wedemeyer / Pia Sophie Wedemeyer, 49erFX 7. Moana Delle, RS:X Surfboard 10. Philipp Buhl, Laser Standard 10. Nadine Böhm / Ann-Christin Goliaß, 470er 11. Erik Heil / Thomas Plößel, 49er 13. Ferdinand Gerz / Oliver Szymanski, 470er 18. Jan-Jasper Wagner / Dustin Baldewein, 470er 25. Tina Lutz / Susann Beucke, 49erFX 28. Jule Görge / Lotta Görge, 49erFX 29. Justus Schmidt / Max Boehme, 49er 30. Svenja Weger, Laser Radial 32. Annina Wagner / Elisabeth Panuschka, 470er 35. Annika Bochmann / Karoline Göltzer, 470er 39. Leonie Meyer / Elena Stoffers, 49erFX 42. Constanze Stolz, Laser Radial 43. Phillip Kasüske, Finn 55. Jan Hauke Erichsen / Max Lutz, 49er 59. Malte Winkel / Matti Cipra, 470er 76. Pauline Liebig, Laser Radial 93. Tobias Schadewaldt, Laser Standard