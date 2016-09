Lutz und Beucke machen 11 Plätze gut 03. April 2014 - Der dritte Tag des ISAF Sailing World Cup vor Palma de Mallorca bot die bisher schwierigsten Windbedingungen. Am besten kamen Tina Lutz und Susann Beucke mit dem Auf und Ab zurecht und verbesserten sich um ganze elf Plätze. Bester deutscher “Segler” aus dem Audi Sailing Team Germany ist Surfer Toni Wilhelm auf dem fünften Platz.



Erst gar kein Wind, dann wenig Wind, dann viel Wind und dann wieder wenig Wind. Zwischenzeitlich auf der einen Seite der Bucht viel Wind, auf der anderen Seite Flaute und dann auch noch teilweise stark drehender Wind. So sah der Segeltag für die Nationalmannschaft im Mittelmeer aus. Nur die Klassen 470er Frauen, 470er Männer, 49erFX, Finn und die Gold-Fleet (beste Gruppe nach den Qualifikationsrennen) der 49er beendeten heute ihre Wettfahrten. Die Laser und die Surfer mussten pausieren. Wie auch an den Vortagen lief es für ein deutsches 49erFX-Team besonders rund: Heute fanden Tina Lutz und Susann Beucke ihren Rhythmus und sind dank der Plätze zwei und sieben auf dem 14. Platz in greifbarer Nähe zu den Top Ten. Besser als Lutz/Beucke liegen weiterhin ihre Teamkolleginnen Victoria Jurczok und Anika Lorenz als Gesamtsiebte im Rennen. Alle Ergebnisse des Audi Sailing Team Germany (vorläufig): 5. Toni Wilhelm, RS:X Surfboard 7. Victoria Jurczok / Anika Lorenz, 49erFX 7. Moana Delle, RS:X Surfboard 10. Philipp Buhl, Laser Standard 14. Tina Lutz / Susann Beucke, 49erFX 14. Nadine Böhm / Ann-Christin Goliaß, 470er 15. Erik Heil / Thomas Plößel, 49er 15. Ferdinand Gerz / Oliver Szymanski, 470er 16. Ann-Kristin Wedemeyer / Pia Sophie Wedemeyer, 49erFX 20. Jan-Jasper Wagner / Dustin Baldewein, 470er 22. Annina Wagner / Elisabeth Panuschka, 470er 28. Jule Görge / Lotta Görge, 49erFX 28. Justus Schmidt / Max Boehme, 49er 30. Svenja Weger, Laser Radial 30. Annika Bochmann / Karoline Göltzer, 470er 39. Leonie Meyer / Elena Stoffers, 49erFX 42. Constanze Stolz, Laser Radial 47. Phillip Kasüske, Finn 56. Jan Hauke Erichsen / Max Lutz, 49er 61. Malte Winkel / Matti Cipra, 470er 76. Pauline Liebig, Laser Radial 93. Tobias Schadewaldt, Laser Standard