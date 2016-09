Philipp Buhl auf Rang drei 04. April 2014 - Am vierten Tag des ISAF Sailing World Cup vor Palma de Mallorca starteten die Rennen zum ersten Mal fast pünktlich. Außer den 470ern konnten alle Klassen ihre Rennen durchbringen. Am Besten lief es für Lasersegler Philipp Buhl, der aktuell Dritter ist.



Die Seglerinnen und Segler des Audi Sailing Team Germany mussten heute mit den Naturgewalten kämpfen. Bis zu 25 Knoten Wind forderten von den Sportlern alles ab. Optimal lief es für Philipp Buhl im Laser, der sich mit drei Top-Ergebnissen auf den dritten Gesamtrang vorschob und am Samstag vielleicht nach einer Medaille greifen kann. Dicht dran an dem Podest ist auch Surfer Toni Wilhelm, der nach dem gestrigen “Ruhetag” heute auf den vierten Rang surfte. Mit einer weiteren Leistungssteigerung machten Tina Lutz und Susann Beucke im 49erFX wieder einen Sprung nach vorne und sind vor den letzten Finalrennen Fünfte. Morgen entscheidet sich in den Wettfahrten, wer in den Medal-Races am Samstag der besten Zehn antreten wird. Aktuell wären neun Mitglieder der Nationalmannschaft dabei. Alle Ergebnisse des Audi Sailing Team Germany (vorläufig): 3. Philipp Buhl, Laser Standard 4. Toni Wilhelm, RS:X Surfboard 5. Tina Lutz / Susann Beucke, 49erFX 6. Victoria Jurczok / Anika Lorenz, 49erFX 7. Moana Delle, RS:X Surfboard 10. Erik Heil / Thomas Plößel, 49er 14. Nadine Böhm / Ann-Christin Goliaß, 470er 15. Ferdinand Gerz / Oliver Szymanski, 470er 20. Ann-Kristin Wedemeyer / Pia Sophie Wedemeyer, 49erFX 20. Jan-Jasper Wagner / Dustin Baldewein, 470er 22. Annina Wagner / Elisabeth Panuschka, 470er 27. Jule Görge / Lotta Görge, 49erFX 28. Justus Schmidt / Max Boehme, 49er 30. Svenja Weger, Laser Radial 30. Annika Bochmann / Karoline Göltzer, 470er 31. Leonie Meyer / Elena Stoffers, 49erFX 42. Constanze Stolz, Laser Radial 46. Phillip Kasüske, Finn 53. Jan Hauke Erichsen / Max Lutz, 49er 61. Malte Winkel / Matti Cipra, 470er 66. Pauline Liebig, Laser Radial 80. Tobias Schadewaldt, Laser Standard